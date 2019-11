Formula 1 – E’ tornato il sereno a Maranello: le indiscrezioni di un portavoce della Ferrari

Tutto chiarito tra Binotto ed i piloti Ferrari: torna il sereno a Maranello dopo l’incidente del Brasile

E’ passata una settimana dal disastro Ferrari del Brasile: ad Interlagos Vettel e Leclerc si sono fatti fuori con un incidente che ha lasciato l’amaro in bocca a tutti i tifosi della Rossa e, ovviamente, al team. Binotto non ha nascosto il suo disappunto dopo la gara brasiliana, ma adesso sembra che adesso sia tornato il sereno. “Dopo i fatti di domenica scorsa in Brasile, Mattia Binotto e i piloti si sono sentiti e parlati normalmente come accade tutti i giorni dopo un evento di gara. Non c’è stato alcun vertice ufficiale straordinario, né a Maranello né in videoconferenza. La situazione è stata chiarita e ci stiamo concentrando esclusivamente sul prossimo weekend di Yas Marina”, ha infatti dichiarato alla BBC un portavoce del Cavallino.

