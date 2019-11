Formula 1 – Splendide notizie per Giovinazzi: la decisione dell’Alfa Romeo per il 2020

Giovinazzi confermato in Alfa Romeo anche per il 2020: il comunicato del team

Dopo il weekend di gara negli Stati Uniti, arrivano splendide notizie per l’unico italiano in Formula 1. Antonio Giovinazzi è stato confermato come pilota ufficiale dell’Alfa Romeo anche per il 2020. Il team ha annunciato oggi la sua decisione: “l’Alfa Romeo estenderà il rapporto con Giovinazzi al 2020. Il pilota italiano di 25 anni, gareggerà nella sua seconda intera stagione col team che lo fatto debuttare in questo sport nel 2017. Maturo, entusiasta e talentuoso, Antonio ha impressionato il team con i suoi miglioramenti e l’attitudine positiva. L’italiano, il primo pilota del suo paese a competere in Formula 1 per un’intera stagione dal 2011, ha lavorato duramente per tornare a gareggiare dopo due anni di lavoro al simulatore: ha mostrato un’impressionante capacità di adattamento e apprendimento“, si legge nel comunicato ufficiale.

“Sono veramente felice di restare col team anche nel 2020. Sono grato per l’incredibile livello di supporto che ho ricevuto nella mia prima intera stagione in Formula 1: tutti nel team sono stati al mio fianco da quando ho iniziato e non vedo l’ora di continuare il nostro viaggio insieme. Abbiamo imparato molto quest’anno e sono fiducioso che possiamo fare un grande step nella prossima stagione. Non voglio più essere un rookie quindi non ci saranno scuse per me: voglio essere competitivo dall’inizio del campionato e ripagara il team della fiducia che mi ha mostrato“, queste le parole di Antonio Giovinazzi.

