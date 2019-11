Formula 1, Ricciardo pronto alla battaglia: “in gara tirerÃ² fuori le corna, andrÃ² avanti a testa bassa”

Il pilota australiano ha parlato in vista del Gran Premio di Austin di questa sera, svelando la sua strategia

Daniel Ricciardo ha le idee chiare in vista del Gran Premio di Austin di questa sera, l’australiano scatterà dalla nona posizione in griglia, un risultato positivo considerando che Hunkelberg non si è qualificato per la Q3. Interrogato sulla sua strategia, il driver di Perth ha ammesso: “abbiamo avuto delle settimane difficili nelle qualifiche, in cui non sono stato troppo contento di me stesso, ma questa volta è andata molto meglio. Ho tirato fuori dall’auto tutto quello che potevo. Ci proveremo tirerò fuori le corna e cercherò di avanzare. Partiremo con la gomma soft, che forse non è il pneumatico migliore per iniziare la gara, ma così è. Siamo sul lato pulito della griglia, quindi cercheremo di guadagnare posizioni da lì e andare avanti a testa bassa“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE