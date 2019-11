Formula 1 – La Red Bull ancora contro la Ferrari, Marko chiede l’intervento della Mercedes

Marko non si fida della Ferrari: chiesto l’intervento della Mercedes per dei chiarimenti sulla power unit della Rossa

Da diverse settimana fanno discutere le accuse della Red Bull riguardanti delle presunte irregolarità sul motore della Ferrari. Dopo le accuse di Max Verstappen, il suo team sembra anche scettico riguardante la Power Unit della Rossa, tanto da chiedere l’intervento della Mercedes per dei chiarimenti. “Noi abbiamo fatto la nostra parte. Ora è il turno della Mercedes. Sanno più cose su questo tema rispetto a noi. Non abbiamo chiesto chiarimenti specifici alla Ferrari. Vogliamo solo essere sicuri che non ci siano svantaggi per il 2020. Ma improvvisamente la Ferrari non ha più la solita spinta sulle top speed. È strano”, ha dichiarato infatti Helmut Marko alla Bild.

