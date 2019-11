Formula 1 – Perez salta l’operazione del peso in Texas: pensantissima penalizzazione per il messicano

Sergio Perez penalizzato per aver saltato l’operazione del peso: il messicano partirà dalla pitlane al Gp degli Stati Uniti

Brutta batosta per la Racing Point: al termine delle seconde prove libere del Gp degli Stati Uniti è arrivata una durissima comunicazione da parte degli Steward che riguarda Sergio Perez. Il pilota messicano è stato penalizzato per aver saltato le operazioni del peso durante le Fp2 di Austin: Perez non si è fermato, procedendo verso il suo box per un pit stop. Il messicano sarà dunque costretto a partire domani dalla pitlane.

