Formula 1 – Lewis Hamilton non riesce ancora a crederci: “ricordo quando ero in piedi sulla sedia a guardare i gran premi”

Lewis Hamilton euforico ed incredulo dopo la conquista del suo sesto titolo Mondiale: le parole del britannico della Mercedes dopo il Gp degl Stati Uniti

Lewis Hamilton può finalmente festeggiare per un traguardo incredibile: ad Austin, il britannico della Mercedes ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale, piazzandosi secondo, alle spalle di Bottas, dopo una gara da protagonista. Hamilton adesso è ad un passo dal record di 7 titoli Mondiali di Michael Schumacher.

“E’ difficile dirlo, tutti i mondiali sono stati diversi, in questo momento mi sento splendidamente, la gara è stata molto forte, abbiamo fatto una doppietta, Valtteri ha fatto un ottimo lavoro, ma partire dal quinto posto ed essere in testa fino apochi giri dal termine della gara fino a che le gomme non sono crolkate è stato fantastico. Volevo vincere nel mondo che penso io sia il più vicino possibile alla prova di un campione, ci sono riuscito grazie ad una strategia fantastica, sono molto fiero“, ha dichiarato il britannico ai microfoni Sky.

“Non riesco ancora a realizzare quello che sono riuscito a fare, ricordo quando ero in piedi sulla sedia a guardare i gran premi e ora sono sei volte campione del mondo, io mi sento ancora come un ragazzo normale, è molto bizzarro, essere qui a gareggiare in questo sport che ha dato uno scopo alla mia vita, sono davvero grato a tutto questo“, ha concluso Hamilton.

