Formula 1 – Il talento nascosto di Minttu Raikkonen: la moglie di Kimi sorprende sui social [VIDEO]

Minttu Raikkonen palleggiatrice talentuosa: la moglie di Kimi sorprende tutti sui social con la sua dote nascosta

La stagione 2019 di Formula 1 sta per terminare: è iniziata, infatti, la settimana nella quale si disputerà l’ultimo Gp dell’anno, in programma domenica 1 dicembre ad Abu Dhabi.I piloti si sfideranno per l’ultima gara dell’anno, che promette spettacolo e divertimento. Prima dell’ultimo Gp della stagione, Kimi Raikkonen, come è consueto fare ormai da qualche anno, ha deciso di dedicarsi un po’ di relax al caldo e al mare con la famiglia. Minttu, Robin e Rianna regalano a papà Kimi la carica giusta per affrontare l’ultima gara.

Giorni di relax, divertimento ma anche sport: Kimi sicuramente tra un bagno e l’altro trascorrerà un po’ di tempo in palestra, ma è la moglie Minttu ad attirare l’attenzione con un video postato nelle sue Storie Instagram nel quale mostra tutta la sua abilità con i… piedi. Palleggi da vera calciatrice per la bella moglie di Raikkonen.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE