Formula 1 – Liuzzi mette in guardia la Ferrari: “Hamilton e Leclerc due galli nello stesso pollaio, che situazione!”

Vitantonio Liuzzi commenta la possibilità di vedere Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021: l’ex pilota sottolinea i possibili contrasti con Leclerc sotto il profilo della personalità

Nell’ultimo sabato di Formula 1 dell’anno, la notizia più sorprendente non viene dai risultati della pista, ma dal mercato piloti. La notizia è di quelle che fanno sobbalzare dalla sedia: Lewis Hamilton potrebbe sedersi su una monoposto Ferrari nella stagione 2021. Un’ipotesi che ha fatto sognare i tifosi della Ferrari, ma che ha incontrato anche qualche critica. L’ex pilota Vitantonio Luizzi ha infatti sottolineato come la convivenza di Hamilton e Leclerc nello stesso box potrebbe essere alquanto complicata: “sarebbe interessante vedere Hamilton sulla Ferrari ma nel 2021 Lewis avrà 36 anni ha già vinto 6 mondiali, ha già dato tanto. Secondo me la Ferrari ha già in casa il pilota che potrà riportare il titolo a Maranello, un giovane veloce e arrembante come Charles Leclerc. Fermo restando che sarebbe interessante vedere Lewis al volante della Rossa, io credo che avere due galli come Hamilton e Leclerc nello stesso pollaio sarebbe controproducente e senza dubbio tra i due punterei su quello più giovane e affamato“.

