Formula 1 – Hamilton non si accontenta, il britannico ha ancora fame di vittoria: la rivelazone sul suo futuro

Altro che ritiro! Lewis Hamilton vuole aggiungere ancora trofei alla sua bacheca: il britannico della Mercedes ha le idee chiarissime

Lewis Hamilton ha conquistato ad Austin il suo sesto titolo Mondiale, avvicinandosi sempre più al record di Michael Schumacher di 7 titoli iridati in carriera. Il britannico della Mercedes non ha però intenzione di fermarsi e, nonostanti i tanti rumors riguardanti un suo ipotetico ritiro, è pronto a dare battaglia prima di tutto negli ultimi 2 Gp della stagione e successivamente anche nella prossima stagione, per mettere in bacheca un nuovo trofeo Mondiale.

“Mi godo il presente e, di sicuro, non mi ritirerò a breve. Sono già in cerca di nuovi titoli, e il settimo vorrei vincerlo nel 2020. Odio perdere, anche se non così tanto come quando ero più giovane. Attendo con ansia il 2021 quando le modifiche aerodinamiche che entreranno in vigore con le nuove regole dovrebbero assicurare molta più competitività fra i vari team. Spero che sia così, e che si parta tutti sullo stesso piano. L’idea mi piace perchè sono cresciuto così, correndo nei kart“, ha dichiarato Hamilton in un’intervista al Jornal Nacional di Rete Globo.

Il britannico della Mercedes ha poi aperto una parentesi sui giovani talenti della Formula 1: “Charles Leclerc e Max Verstappen potranno essere futuri campioni del mondo, guidano già in modo fantastico pur essendo così giovani. Ma devono migliorare e dipende anche dalle scelte che faranno“.

