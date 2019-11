Formula 1 – Lewis Hamilton ci prova con l’italiano ad Abu Dhabi e fa sognare i ferraristi: “devo impararlo”

Lewis Hamilton entusiasta della sua pole position ad Abu Dhabi e non manca un riferimento… all’Italia

Nella giornata in cui l’argomento del giorno è il passaggio di Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021, il britannico della Mercedes continua ad essere al centro dell’attenzione grazie al suo splendido risultato in pista. Hamilton è infatti l’ultimo poleman della stagione 2019 di Formula 1, col suo tempo da record ad Abu Dhabi.

“Ciliegina sulla torta? Devo imparare l’italiano“, ha affermato ai microfoni Sky, ripetendo la domanda della giornalista e facendo proprio pensare ai tanti rumors che lo legano all’Italia. “Onestamente sono molto contento, mi sento fresco ed entusiasta di essere in prima fila, davvero pazzesco, non avrei mai pensato di fare così tante gare, e al momento qualcuno potrebbe pensare che io mi emozioni di meno, ma mi sento come un ragazzino, amo quello che faccio, mi diverto in macchina, chiudere con un acuto, anche se c’è ancora da fare domani, è ottimo. Ferrari e Red Bull possono giocarsela con me, non abbiamo idea di quello che può accadere a livello di strategia, loro sono veloci“, ha aggiunto Hamilton.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE