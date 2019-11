Formula 1 – Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021, Briatore avverte: “puntate su Leclerc, è al suo livello”

Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021, la bomba di mercato piloti infiamma l’ultimo weekend di F1: Flavio Briatore però punta su Charles Leclerc

L’ultima gara della stagione porta con sè i primi rumor di mercato per i prossimi anni: con l’assenza dei risultati in pista, si dovrà pur parlare di qualcosa! La notizia non è di certo banale: Lewis Hamilton in Ferrari nel 2021. Per ora fantasia, servirà incastrare i pezzi del puzzle: il contratto del pilota britannico scade nel 2021, così come quello di Vettel che gli farebbe posto; il nuovo corso di Mercedes, improntato all’austerity, difficilmente potrebbe offrire i 45 milioni che Hamilton prende attualmente, ne tantomeno aumentarli.

Tanta euforia dunque a Maranello, anche se Flavio Briatore frena. L’imprenditore italiano, grande tifoso della Ferrari e con un passato nel circus di F1, commenta così la notizia all’Adnkronos : “Hamilton in Ferrari nel 2021? Stiamo parlando di un grandissimo pilota ma io aspetterei un po’ prima di provare a prenderlo, perché magari un pilota del valore di Hamilton ce l’hanno già in casa ed è Charles Leclerc. Avere due piloti di grande valore nella stessa scuderia può essere un rischio visto anche cosa è successo quest’anno tra Vettel e Leclerc. Se il prossimo anno Leclerc continuasse il processo di crescita iniziato quest’anno, io punterei sul monegasco. Non dimentichiamoci che Hamilton in questi anni vista la superiorità della Mercedes ha potuto guidare molto sciolto e non ha quasi mai fatto errori ma sotto pressione sbaglia pure lui“.

