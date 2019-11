Formula 1 – Leclerc ci crede ad Abu Dhabi nonostante l’errore in qualifica: “voglio il terzo posto in campionato”

Charles Leclerc, l’errore in qualfica e l’obiettivo per l’ultima gara della stagione: le parole del monegasco della Ferrari dopo le qualifiche del Gp di Abu Dhabi

Sabato di qualifiche non troppo soddisfacente per Charles Leclerc ad Abu Dhabi. Il giovane monegasco della Ferrari ha chiuso le sue qualifiche al quarto posto, anche se partirà terzo per via della penalizzazione di Bottas, non riuscendo ad effettuare l’ultimo tentativo, prendendo la bandiera a scacchi per un errore di valutazione del team.

“Cos’è successo? Non lo so, è un peccato, secondo me forse il terzo posto era possibile, sono comunque molto contento del mio primo tentativo, per il secondo è un grande peccato. Gomma media? Ho fatto il run con le soft e poi mi sentivo bene con la macchina e ho detto proviamo con le medie, è andata bene, dunque sono contento“, ha dichiarato il ferrarista ai microfoni Sky.

“Se la vittoria è alla portata? Si, darò tutto alla partenza, alla fine sicuramente io voglio puntare al terzo posto in campionato, quindi vogliamo vincere, darò il massimo. Sono fiducioso che con una buona partenza tutto è possibile“, ha concluso Leclerc.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE