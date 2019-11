Formula 1 – Leclerc soddisfatto a metà in Brasile: “contento con la macchina, ma sul passo gara…”

Leclerc analizza fiducia la prima giornata di prove libere del Gp del Brasile: le parole del monegasco della Ferrari

La Ferrari brilla in Brasile con una fantastica doppietta nelle Fp2 di oggi ad Interlagos, ma i rivali sono vicinissimi e dunque si prospetta un weekend di fuoco e complicato. Vettel ha chiuso le seconde libere in vetta alla classifica dei tempi, seguito dal compagno di squadra Leclerc, consapevole che dovrà scontare 10 posizioni in griglia di partenza per la sostituzione del motore.

“Io sono contento con la macchina c’è ancora tanto lavoro soprattutto sul passo gara, ma il passo qualifica è abbastanza buono. Non è abbastanza veloce il passo gara per me, costante si, ma dobbiamo ancora lavorare. Tutte e 2 le gomme hanno pro e contro, è diffiicle da dire, vediamo domani come va“, ha dichiarato il monegasco ai microfoni Sky.

