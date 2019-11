Formula 1 – Leclerc guarda oltre la penalità in Brasile: “sappiamo quello che facciamo, siamo contenti così”

Leclerc non sembra preoccuparsi della penalità in Brasile: le parole del monegasco della Ferrari da Interlagos

La Formula 1 si è spostata in Brasile, per il penultimo weekend di gara della stagione. La Ferrari arriva ad Interlagos consapevole che dovrà scontare 10 posizioni in griglia di partenza con Charles Leclerc, a causa dell’utilizzo delnuovo motore, ma il monegasco è apparso sereno e fiducioso.

“Per noi sarà un weekend normale, ci concentreremo come sempre sul nostro lavoro. Sappiamo bene cosa facciamo, e sappiamo anche che non c’è nessun tipo di problema. Non ci sarà assolutamente una pressione aggiuntiva perchè non dobbiamo dimostrare nulla di diverso rispetto al solito. Siamo consapevoli di ciò che facciamo e siamo contenti così”, ha spiegato Leclerc ai microfoni Sky.

