Formula 1 – Leclerc mette in guardia la Ferrari ad Abu Dhabi: “nell’ultimo settore facciamo fatica, in qualifica zero errori”

Charles Leclerc chiude al quarto posto le FP2 di Abu Dhabi: il pilota monegasco sottolinea le difficoltà che la Rossa ha nell’ultimo settore della pista

La prima giornata di prove libere in quel di Abu Dhabi, ultima gara della stagione di Formula 1, porta con sè un quarto posto per Charles Leclerc nelle FP2 disputate sul circuito di Yas Marina. Il pilota monegasco, conclusa la sessione, ai microfoni di Sky Sport ha sottolineato le difficoltà della Rossa nell’ultimo settore, caratteristica da migliorare in qualifica: “nell’ultimo settore abbiamo fatto più fatica degli altri ma l’importante è non fare questo errore domani. Sulle soft dobbiamo ancora lavorare. Sono soddisfatto della giornata perché ho iniziato male nella prima sessione, una delle più difficili dell’anno, poi nella seconda ci siamo ripresi e dobbiamo provare ad avere un bilanciamento ancora migliore domani“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE