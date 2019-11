Formula 1 – Incidente Vettel-Leclerc, i team radio dei piloti Ferrari sono focosi [VIDEO]

Vettel e Leclerc non se le mandano a dire nei team radio dopo l’incidente del Brasile: le reazioni focose dei piloti Ferrari

Gara disastrosa ieri in Brasile per la Ferrari: Vettel e Leclerc si sono suicidati in un incidente di gara che ha messo ko entrambi i piloti della Rossa. Una scena che ha fatto rabbrividire tutti i tifosi della Rossa e tutto il team di Maranello che adesso pretende le scuse dai due piloti.

A fine gara i due piloti hanno dato la loro versione dei fatti, specificando anche che il loro rapporto non cambierà, ma a caldo la loro reazione è stata focosa: “ho una foratura, cosa diavolo sta facendo Leclerc? Mi dispiace. Ho una foratura. Ma era proprio necessario? Che stronzata. È finita, non riesco a pilotare la macchina. Bel lavoro”, ha urlato di rabbia Vettel al team radio.

“Ma mio Dio. Che diavolo è successo. Ma dai”, ha esclamato Leclerc.

Ferrari dreamed of the podium, but ended up with a double-DNF 💔#BrazilGP 🇧🇷 #F1 pic.twitter.com/dTEeleqw9X — Formula 1 (@F1) November 17, 2019

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE