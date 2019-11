Formula 1 – L’incidente tra i piloti Ferrari in Brasile fa infuriare Binotto: il team principal pretende le scuse dei suoi piloti

Binotto furioso dopo l’incidente dei piloti Ferrari al Gp del Brasile: le parole del team principal del Cavallino

Ancora una gara amarissima per la Ferrari: ieri al Gp del Brasile Vettel e Leclerc l’hanno combinata davvero grossa con un incidente di gara che ha fatto infuriare tutto il team di Maranello. L’ira non è di certo passata con una dormita ed in casa Ferrari il clima sembra molto teso. Binotto ha spiegato di voler parlare, nei prossimi giorni, con i due piloti a Maranello, per lasciarsi alle spalle la delusione di Interlagos e guardare al futuro.

Per quanto riguarda l’incidente di ieri però il team principal Ferrari non ci è andato leggero: “non ho ancora rivisto il video, non voglio farlo oggi per non trarre conclusioni errate. Prima del giudizio è importante che loro chiedano scusa al team“, ha affermato prima di prendere un aereo per fare ritorno in Italia.

“Quando abbiamo provato a dare ordini di scuderia siamo stati criticati, ora che li lasciamo liberi di battagliare verremo criticati comunque“, ha concluso Binotto.

