Formula 1 – Honda rimane nel Circus: fornirà i motori a Red Bull e Toro Rosso anche nel 2021

Honda ancora al fianco di Red Bull e Toro Rosso: rinnovata la partership anche per il 2021

La stagione 2019 di Formula 1 termina domenica ad Abu Dhabi, dove si prospetta un weekend di gara incandescente. Non mancherà sicuramente lo spettacolo, con la Ferrari che andrà a caccia del riscatto dopo il disastro del Brasile e la Mercedes che vorrà chiudere in bellezza una stagione ricca di soddisfazioni. Bisogna fare attenzione anche alla Red Bull, con Verstappen reduce dalla vittoria di Interlagos e dunque più motivato che mai a continuare a far bene.

E’ proprio in casa Red Bull e Toro Rosso che arrivano importanti notizie: è stata rinnovata la collaborazione con Honda, che fornirà i motori ai due team anche nel 2021.

