Formula 1 – Hamilton Ã¨ sei volte campione del mondo: arrivano i complimenti dalla MotoGp, i messaggi di Rossi e Marquez [VIDEO]

Valentino Rossi e Marc Marquez si congratulano con Lewis Hamilton: i video messaggi per il sesto titolo Mondiale del britannico

Lewis Hamilton ha conquistato ieri ad Austin il suo sesto titolo Mondiale: il secondo posto al Gp degli Stati Uniti, alle spalle solo di Valtteri Bottas, ha permesso al britannico della Mercedes di poter festeggiare in grande per un eccezionale traguardo raggiunto, ad un solo titolo dal record di 7 Mondiali di Michael Schumacher.

Lewis Hamilton è stato dunque inondato di complimenti e non sono tardati ad arrivare anche quelli dal mondo a due ruote. Valentino Rossi e Marc Marquez, infatti, hanno mandato un messaggio speciale al sei volte campione del mondo di Formula 1.

“Ciao Lewis, tante congratulazioni per questa vittoria. E’ un altro campionato! Sei fantastico, stai guidando in modo eccezionale e ogni anno sei sempre più forte e noi ti seguiamo sicuramente sempre e abbiamo anche un rapporto. Tante, tante congratulazioni. E’ stata un’altra stagione fantastica, è bellissimo! Spero di vederti presto. Ciao Lewis!“, ha affermato Valetnino Rossi.

“Ciao Lewis, come stai? Congratulazioni compagno, è fantastico! So che abbiamo una bella competizione: voglio dire, io ho sei titoli in MotoGp, tu ne hai sei in Formula 1. Quindi siamo sempre nella battaglia ma, comunque, scherzi a parte… congratulazioni. Stagione fantastica, performance fantastica. Continua così, ciao!“, ha aggiunto Marquez.

