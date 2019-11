Formula 1, Hamilton sbircia in casa Ferrari: “Vettel ha sopportato situazioni difficili. Leclerc? E’ il futuro”

Il britannico ha parlato dei due piloti della Ferrari, esprimendo il proprio punto di vista su entrambi

E’ tempo di godersi la vittoria del sesto titolo mondiale per Lewis Hamilton, riuscito a chiudere i giochi ad Austin con il secondo posto ottenuto dietro Valtteri Bottas.

Festeggiamenti ma anche qualche dichiarazione importante per il britannico, che è tornato a soffermarsi sui propri colleghi della Ferrari. Intervistato ai microfoni di Speedweek, il pilota della Mercedes ha ammesso: “Vettel è un bravo ragazzo, ci sono sempre state differenze tra di noi, ma abbiamo trovato una base per capirci. Non sono certo amato da tutti e non mi importa, ognuno di noi va per la propria strada, ma abbiamo accettato queste differenze. Sono contento che Seb abbia ritrovato le sue forze perché ha dovuto sopportare fasi difficili di recente. Sicuramente Charles Leclerc è il futuro di questo sport, ma Seb è tornato nelle ultime gare. Spero che continuerà“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE