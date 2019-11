Formula 1 – Hamilton rinuncia al numero 1 di Campione del Mondo: i motivi della scelta del britannico

Lewis Hamilton si rifiuta di guidare col numero 1: la decisione del britannico campione del mondo per la prossima stagione di Formula 1

Si corre domenica ad Abu Dhabi l’ultimo Gp della stagione 2019 di Formula 1: i piloti si sfideranno per l’ultimo round dell’anno, che si prospetta ricco di spettacolo ed emozioni. La Ferrari andrà a caccia del riscatto dopo l’incidente del Gp del Brasile, mentre Lewis Hamilton vorrà sicuramente chiudere in bellezza per festeggiare in grande il suo sesto titolo Mondiale.

Hamilton, alla vigilia del Gp di Abu Dhabi, ha preso una decisione importante, che ha spiazzato i suoi fan: il britannico ha rinunciato al numero 1, che spetta al campione del mondo, da affiggere sulla sua monoposto per la prossima stagione.

“Naturalmente so di essere un obiettivo, ma il mio numero di gara quando avevo otto anni era il 44. Anche se sono il numero uno e lo sono stato negli ultimi anni e dovrei avere il numero 1 sulla mia auto, io continuo con il 44. Così ogni anno mi sento come se stessi iniziando di nuovo da zero e nessuno fosse campione. E io voglio diventarlo“, queste le parole di Hamilton al Graham Norton Show.

