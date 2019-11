Formula 1 – Hamilton ancora non ci crede, il post social è ricco di motivazione: “sognate in grande!”

Lewis Hamilton ed il messaggio di positività e speranza ai fan dopo la vittoria del sesto titolo Mondiale

Sono passati diversi giorni dalla conquista del sesto titolo Mondiale di Lewis Hamilton, ma il pilot britannico deve ancora ben realizzare la sua fantastica impresa, che lo porta adesso ad un solo titolo dal migliore di tutti, Michael Schumacher.

A qualche giorno dal secondo posto di Austin, che gli ha permesso di festeggiare in grande per la vittoria matematica del campionato 2019, Hamilton è tornato indietro del tempo, lanciando un messaggio positivo a tutti i suoi fan sui social.

“Questo ero io quando avevo 10 anni dopo aver vinto il mio primo campionato britannico di cadetti. Il sogno era così grande, il fuoco bruciava così luminoso nel mio cuore e nel mio spirito. Ero determinato a non lasciare mai nulla sulla mia strada, è stato mio padre che ha reso tutto possibile. Mi mancano quei giorni di kart. Voglio solo dire, sognate in grande e non lasciate mai nulla sulla vostra strada ma anche vivete il presente! Il tempo è tutto ciò che abbiamo.🙏“, queste le parole di Hamilton a corredo di una foto che lo ritrae da bambino su un kart.

