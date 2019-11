Formula 1 – Verstappen in pole, Leclerc lotta contro la penalità: la griglia di partenza del Gp del Brasile

Verstappen firma la pole position davanti a Vettel ed Hamilton, Leclerc chiude 4° le qualifiche ma partirà 14° dopo la penalizzazione: la griglia di partenza del Gp del Brasile

La penultima gara della stagione di Formula 1 vedrà Max Verstappen partire dalla pole position. Il pilota della Red Bull ha chiuso la sessione di qualifiche davanti a Sebastian Vettel e Lewis Hamilton. Quarta posizione per Charles Leclerc che però partirà 14° in griglia a causa delle 10 posizioni di penalità da scontare per il cambio della power unit. Ne beneficia l’altra Mercedes, quella di Valtteri Bottas che proverà a difendere la posizione in classifica dagli assalti della Ferrari.

La griglia di partenza del Gp del Brasile:

1ª fila: 1. Verstappen, 2. Vettel

2ª fila: 3. Hamilton, 4. Bottas

3ª fila: 5. Albon, 6. Gasly

4ª fila: 7. Grosjean, 8. Raikkonen

5ª fila: 9. Magnussen, 10. Norris

6ª fila: 11. Ricciardo, 12. Giovinazzi

7ª fila: 13. Hulkenberg, 14. Leclerc

8ª fila: 15. Perez, 16. Kvyat

9ª fila: 17. Stroll, 18. Russell

10ª fila: 19. Kubica, 20. Sainz

