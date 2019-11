Hamilton 6 campione! Bottas vince ad Austin ma non basta, Ferrari pessima

Lewis Hamilton è campione del mondo! Bottas trionfa al Gp degli Stati Uniti per una doppietta Mercedes fantastica, gara deludente per la Ferrari

I festeggiamenti erano già nell’aria: a Hamilton serviva davvero poco per poter celebrare il suo sesto titolo Mondiale, ma il britannico non si è accontentato. Seppur a Hamilton sarebbe bastato un ottavo posto, in caso di vittoria di Bottas, il pilota della Mercedes è voluto essere protagonista a tutti i costi al Gp degli Stati Uniti con una gara brillante. Sul finale, dopo un bel ruota a ruota, Bottas, dopo un weekend straordinario, si è ripreso la prima posizione conquistando una preziosissima vittoria, che però non è bastata per rimandare i festeggiamenti di Hamilton.

Il britannico ha dovuto lottare anche con Verstappen sul finale, per mantenere la seconda posizione e regalare alla Mercedes l’ennesima doppietta della stagione. Un secondo posto che regala ad Hamilton di confermarsi leggenda della Formula 1, conquistando con due gare d’anticipo il titolo Mondiale. Gara pessima per la Ferrari, con Vettel ritirato all’ottavo giro e Leclerc che non è riuscito mai a stare con i migliori e ha chiuso solo quarto.

Gli applausi sono tutti, dunque, per Lewis Hamilton, emozionatissimo per la vittoria del suo sesto titolo Mondiale, dopo una stagione eccezionale, nella quale si è confermato il migliore, grazie ad un mix perfetto tra pilota, auto e team.

