Formula 1 – Concluse le FP3 di Abu Dhabi: Verstappen va veloce, Ferrari dietro Albon! [TEMPI]

Verstappen è il più veloce delle FP3 di Abu Dhabi: il pilota Red Bull chiude davanti alle Mercedes: Ferrari dietro Albon

Le ultime prove libere della stagione di Formula 1 2019 ha deciso di firmarle Max Verstappen. Il pilota Red Bull è risultato essere il più veloce nelle FP3 di Abu Dhabi fermando il cronometro del suo miglior giro sull’1:36.566. Alle sue spalle il duo Mercedes con Hamilton davanti a Bottas. Ottimo quarto posto per l’altra Red Bull, guidata da Alexander Albon che si piazza davanti alle Ferrari di Vettel e Leclerc. Si prospetta un’ultima qualifica stagionale davvero incerta: 6 macchine in lotta per la pole conclusiva dell’anno!

