Formula 1 – Terminate le FP1 ad Austin: Verstappen davanti a Vettel, indietro Leclerc ed Hamilton [TEMPI]

Max Verstappen è risultato il più veloce delle FP1 di Austin: il pilota Red Bull ha chiuso davanti a Sebastian Vettel e all’altra Red Bull di Albon. Indietro Leclerc e Hamilton

La Formula 1 lascia il Messico per spostarsi negli USA in vista del Gp di Austin. Il weekend americano inizia con le consuete prove libere del venerdì che si aprono nel segno della Red Bull. Max Verstappen fa registrare il miglior tempo in pista, classificandosi al primo posto con il tempo di 1:34.057 al termine delle FP1. Terza piazza invece per l’altra Red Bull di Alexander Albon che dimostra ancora una volta i propri miglioramenti dopo la promozione dalla Toro Rosso.

In mezzo alle due vetture di Milton Keynes si infila Sebastian Vettel, secondo a +0.169 da Verstappen. Solo settimo invece Charles Leclerc. Abbastanza lontane anche le due Mercedes che si sono concentrare maggiormente su altri aspetti legati alla gara, più che sullo stabilire un vero e proprio giro veloce: 8° posto per Hamilton e addirittura 17° per Bottas.

