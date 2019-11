Formula 1 – Ferrari, nel box è tornata la pace? L’indizio speciale nel nuovo casco di Charles Leclerc [FOTO]

Dopo i momenti di tensione delle scorse settimane in casa Ferrari sembra essere tornata la pace: nel casco di Leclerc ad Abu Dhabi un omaggio alla squadra, Vettel compreso

Con la gara di Abu Dhabi si chiude il campionato di Formula 1 2019. Per la Ferrari è stata un’annata tribolata, fatta di tanti alti e bassi, non soltanto sportivi. Nel finale, complice l’evidente miglioramente di Leclerc e la voglia di Sebastian Vettel di non sentirsi secondo a nessuno, gli animi del box della rossa si sono un po’ scaldati, con entrambi i piloti che puntando a primeggiare hanno finito per fare harakiri in Brasile, eliminandosi dovo uno scontro. Passate le grandi polemiche, ad Abu Dhabi sembra essere tornato il sereno. La conferma arriva da un dettaglio sul casco di Charles Leclerc. Il giovane pilota monegasco ha personalizzato il suo ‘helmet’ con i nomi di tutta la squadra, inserendo anche il numero 5 in omaggio a Sebastian Vettel. Un segno di pace… almeno fino alla prima gara della prossima stagione.

