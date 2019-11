Formula 1 – Non c’Ã¨ pace per la Ferrari: la FIA apre un’inchiesta su alcuni elementi ‘sospetti’ delle monoposto

Secondo la stampa tedesca, la FIA avrebbe aperto un’inchiesta sulla Ferrari dopo il Gp del Brasile: sotto osservazione alcuni componenti delle monoposto

La gara del Brasile, visto l’incidente che ha coinvolto Vettel e Leclerc, ha portato con sè solo notizie negative per la Ferrari. E si sa: al peggio non c’è mai fine. Per la scuderia di Maranello non sono finiti i grattacapi con la conclusione del weekend di gara. Secondo il giornale tedesco ‘Auto Motor und Sport’ infatti, la FIA avrebbe aperto un’inchiesta sulla Ferrari al termine del Gp del Brasile. Alcuni commissari della Federazione internazionale dell’automobilismo hanno preso alcune componenti dell’impianto di alimentazione della Rossa e di altri due team, uno motorizzato da Maranello ed uno no, per condurre delle indagini comparative. Gli elementi sotto osservazione sono in particolare i connettori di carburante tra il flussometro e il motore endotermico.

