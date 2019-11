Formula 1 – Sport decarbonizzato entro il 2030: la Renault si associa alla nuova strategia

Renault F1 Team accoglie con favore e si associa alla strategia annunciata dalla Formula 1 in data odierna che si prefigge di fissare, su base volontaria, degli obiettivi di decarbonizzazione dello sport entro il 2030

Questo annuncio integra con una visione prospettica a lungo termine il piano di trasformazione in cui il mondo sportivo si è impegnato a partire dalla stagione 2021, un piano che si basa sull’evoluzione della normativa sportiva e tecnica nonché sulla creazione di un regolamento finanziario che premierà l’efficienza economica dei team. Per rimanere sinonimo di progresso, la Formula 1 doveva evolversi per mantenere il suo carattere avanguardista, coerente con gli sviluppi e le sfide della società. L’obiettivo “zero emissioni” è chiaramente di primaria importanza e mobilitare su questo obiettivo collettivo migliaia di ingegneri che lavorano in Formula 1 e milioni di fan è un’ottima iniziativa.

La definizione del piano di sviluppo sostenibile della Formula 1 è stata oggetto di concertazione con diverse scuderie, tra cui Renault F1 Team, tramite la condivisione di dati e orientamenti precisi. Renault F1 Team si impegnerà attivamente lavorando a fianco della Formula 1 per realizzare questo piano, sviluppando e portando avanti nel contempo anche azioni proprie, nell’ambito del programma di impatto sociale e sostenibile elaborato in stretta collaborazione con la strategia del Gruppo Renault. Il nostro programma verte su due dimensioni: l’ambiente e la componente umana.

Questo programma, che contribuisce al piano di sviluppo sostenibile della Formula 1, si concentrerà nella sua dimensione ambientale su due ambiti specifici: l’economia circolare e la mobilità sostenibile. Il nostro contributo alla progettazione e allo sviluppo delle motorizzazioni ibride moderne di tipo E-TECH Plug-In dei veicoli di serie Renault costituisce un esempio concreto della nostra politica e del nostro impegno. La componente umana del piano, invece, si basa sul concetto di trasmissione.

Nel corso del 2020 condivideremo maggiori dettagli sul nostro programma e i progetti associati.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE