Formula 1 – Bottas vince ad Austin, ma Hamilton è campione del mondo: la classifica piloti dopo il Gp degli Stati Uniti

La vittoria al Gp degli Stati Uniti non basta a Valtteri Bottas, Hamilton è sei volte campione del mondo: la nuova classifica piloti dopo la gara di Austin

Festa grande in casa Mercedes oggi al Gp degli Stati Uniti: Bottas si è aggiudicato la gara, ma gli applausi sono tutti per Lewis Hamilton, che ha conquistato il suo sesto titolo Mondiale. Il britannico ha chiuso la sua gara al secondo posto, aggiungendo preziosi punti nella classifica piloti e vincendo il titolo matematicamente con due gare d’anticipo. Niente da fare dunque per Bottas, che nonostante la vittoria non è riuscito a rimandare i festeggiamenti del suo compagno di squadra. Gara disastrosa per la Ferrari, con Leclerc che comunque, grazie al quarto posto, riesce a confermarsi terzo in classifica generale, con Verstappen alle sue spalle.

Questa la classifica piloti dopo il GP degli Stati Uniti:

Lewis Hamilton (Gbr) 381 punti Valtteri Bottas (Fin) 314 Charles Leclerc (Mon) 249 Max Verstappen (Ned) 235 Sebastian Vettel (Ger) 230 Alexander Albon (Tha) 84 Carlos Sainz (Esp) 80 Pierre Gasly (Fra) 77 Daniel Ricciardo (Aus) 46 Sergio Perez (Mex) 44 Lando Norris (Gbr) 41 Nico Hulkenberg (Ger) 37 Daniil Kvyat (Rus) 34 Kimi Raikkonen (Fin) 31 Lance Stroll (Can) 21 Kevin Magnussen (Den) 20 Romain Grosjean (Fra) 8 Antonio Giovinazzi (Ita) 4 Robert Kubica (Pol) 1 George Russell (Gbr) 0

