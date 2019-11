Formula 1 – Chiarimento in videoconferenza tra Vettel e Leclerc: il motivo che ha impedito a Seb di essere a Maranello

Vettel assente a Maranello: ecco il motivo che ha impedito al tedesco di volare in Italia, costringendo Binotto ad una videoconferenza per il chiarimento con Leclerc

L’incidente del Brasile tra Vettel e Leclerc deve rimanere adesso solo un vecchio ricordo: tutto il team Ferrari, infatti, è pronto a lasciarsi alle spalle quanto accaduto ad Interlagos, per concentrarsi esclusivamente sul gran finale di domenica ad Abu Dhabi.

Intanto circolano diverse indiscrezioni riguardanti il chiarimento tra i due piloti della Rossa: Vettel e Leclerc non si vedono dalla domenica di gara del Brasile, ma Mattia Binotto ha organizzato una videoconferenza per chiarire una volta per tutta la situazione. Se Leclerc è stato al fianco del suo team principal a Maranello, a Vettel, invece, un dolce motivo ha impedito di recarsi in Italia.

Il tedesco è infatti voluto rimanere in Svizzera, al fianco della moglie Hanna che sta per partorire il terzo figlio. Dopo Emily e Matilde è in arrivo un altro bebè in casa Vettel: sarà maschietto o femminuccia? Impossibile saperlo al momento data la riservatezza del pilota tedesco.

