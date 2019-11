Formula 1 – Charles Leclerc è il poleman della stagione: l’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Schumacher

Charles Leclerc è il poleman della stagione 2019 di Formula 1 con 7 pole position conquistate. L’ultimo a riuscirci in Ferrari fu Michael Schumacher

La gara del Brasile non sarà esattamente una passeggiata per Charles Leclerc, vista la 14ª posizione di partenza sulla griglia, dovuta alle 10° posizioni di penalità da scontare (cambio power unit, ndr) in aggiunta al 4° posto delle qualifiche. Il giovane pilota monegasco ha però un valido motivo per sorridere: grazie alla pole position conquistata da Max Verstappen quest’oggi, le 7 pole stagionali di Charles Leclerc non potranno essere superate e dunque il pilota Ferrari è a tutti gli effeetti il nuovo pole man dell’annata 2019. L’ultimo a riuscirci con la Ferrari fu Michael Schumacher nel 2002.

