Valtteri Bottas annuncia la fine del suo matrimonio: sui social le parole del finlandese sui motivi del divorzio da Emilia

E’ tutto pronto ad Abu Dhabi per l’ultimo round della stagione 2019 di Formula 1. Domenica si correrà l’ultimo Gp dell’anno, durante il quale non mancherà sicuramente lo spettacolo. Giornata di importanti notizie… familiari: se Sebastian Vettel è costretto a saltare la conferenza stampa perchè ha rimandato il suo arrivo ad Abu Dhabi per la nascita del suo terzo figlio, Valtteri Bottas spiazza tutti non una notizia spiacevole ed inaspettata.

“Purtroppo devo condividere con voi la notizia che il matrimonio tra me ed Emilia è finito. Le nostre strade si sono separate a cusa delle sfide che la mia carriera e la situazione della vita mi portano e pensiamo che questa sia la cosa migliore per entrambi e per le nostre vite future, quindi ci stiamo separando come amici. Le sarò per sempre grato per tutti i sacrifici che ha dovuto fare per me, per il suo sostegno durante questi anni e per tutte le esperienze che abbiamo fatto insieme. Confino che rispetterete sia noi che la nostra privacy in merito a questa questione. Questo sarà tutto ciò che ho da dire e commentare riguardo il nostro divorzio“, ha scritto il finlandese sui social.

