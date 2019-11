Formula 1 – Non c’è pace per Bottas ad Abu Dhabi: Grosjean non guarda gli specchietti, l’impatto è inevitabile [VIDEO]

Sessione di FP2 sfortunata per Valtteri Bottas: il pilota Mercedes prende in pieno Grosjean che non si accorge del suo arrivo

L’ultima gara della stagione di Formula 1 risulta essere piuttosto sfortunata per Valtteri Bottas. Il pilota Mercedes, giù conscio di dover partire dal fondo della griglia a causa della sostituzione della power unit, è stato protagonista di un brutto incidente nelle FP2 di Abu Dhabi. Il finlandese, nel tentativo di superare Grosjean, lo ha colpito in pieno in curva. Il francese, non accortosi del sopraggiungimento dell’avversario (non guardava gli specchietti) non gli ha potuto lasciare lo spazio necessario per la manovra. L’impatto è stato inevitabile.

