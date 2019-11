Formula 1 – Bottas cambia power unit ad Abu Dhabi: “gara in salita, per fortuna il team ha già vinto il campionato”

Valtteri Bottas cambia power unit per l’ultima gara della stagione di Formula 1: il finlandese proverà a rimontare dal fondo della griglia

L’ultima gara della stagione di Formula 1 si preannuncia in salita per Valtteri Bottas. Il pilota finlandese partirà dal fondo della griglia a causa della sostituzione della power unit sulla sua Mercedes e dovrà studiare la strategia ideale per poter rimontare: “monterò una nuova power unit della specifica più aggiornata e partirò dal fondo della griglia. Tenendo sempre questo a mente dobbiamo concentrarci sulla prestazione e il passo gara per quanto riguarda l’assetto della macchina, pensando anche alla strategia per cercare di rimontare da dietro. La cosa positiva è che il team aveva già vinto il campionato prima del Brasile: se avessi avuto questi problemi in una situazione diversa sarebbe stato più doloroso. Conosco l’approccio che devo avere domenica, dovremmo cercare di sfruttare al massimo la situazione ma sono sicuro che otterremo comunque un buon risultato”.

