Nel giorno del Ringraziamento una scorpacciata di Football Americano su DAZN

La piattaforma di streaming trasmetterà in diretta e con commento in italiano i 3 match NFL del Giorno del Ringraziamento

Appuntamento da non perdere su DAZN (ATTIVA ORA) quello in programma il 28 novembre con la NFL che, come da tradizione americana, celebra il Thanksgiving day con 3 match che promettono grande spettacolo.

Non solo tacchino ripieno e patate dolci. Anche lo sport renderà unica la famosa ricorrenza a stelle e strisce che da esattamente 100 anni vede scendere in campo le più forti squadre di football per sfidarsi davanti agli occhi di milioni di appassionati.

A commentare tutti e tre i match, in diretta su DAZN, il team composto da Roberto Gotta, Matteo Gandini, Federico Pasquini e Matteo Pella. Ad aprire il Thanksgiving Day NFL, alle 18:30, la sfida Chicago Bears @ Detroit Lions. Alle 22:30 spazio all’incontro Buffalo Bills @ Dallas Cowboys per proseguire poi, alle 2:20 con New Orleans Saints @ Atlanta Falcons (Con DAZN segui le tre partite IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND).

La Week 13 di NFL su DAZN proseguirà anche nel weekend con una grande domenica di football americano. Si parte alle 19:00 con San Francisco 49ers @ Baltimore Ravens, per proseguire con Oakland Raiders@ Kansas City Chiefs alle 22:25, fino al Sunday Night Football delle 2:20 con New England Patriots @ Houston Texans. E in più, sempre dalle 19.00, spazio all’imperdibile NFL RedZone, per godersi ogni touchdown delle partite della domenica.

