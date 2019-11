Fiorentina, il ds PradÃ¨ svela: “non abbiamo incontri per il rinnovo di Chiesa. Ribery? Ci Ã¨ mancato”

Il direttore sportivo della Fiorentina ha parlato in occasione del 35° Premio Viareggio Sport, soffermandosi su Chiesa e Ribery

Quattro giornate di squalifica scontate, Franck Ribery adesso è pronto a tornare in campo con la Fiorentina, impegnata domenica in trasferta contro l’Hellas Verona.

L’assenza del francese si è sentita eccome nelle ultime uscite, a confermarlo è il ds Pradé a margine del 35° premio Viareggio Sport ‘Gherardo Gioè’: “per fortuna che Ribery rientra, ci porta carisma ed esperienza, ci è mancato in queste partite. La nostra è una squadra costruita in 40 giorni, non si tratta di un reparto in particolare, ma di vedere la crescita di un gruppo e poi prendere le decisioni insieme a Commisso, Barone e Montella. Per ora non è in programma nessun incontro col padre di Chiesa“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE