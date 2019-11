Fiorentina-Lecce, infortunio alla caviglia per Franck Ribery: il francese trasportato in ospedale

L’ex esterno del Bayern ha dovuto lasciare il terreno di gioco per via di un problema alla caviglia che verrà valutato in ospedale

La Fiorentina perde Franck Ribery, l’esterno francese infatti ha dovuto lasciare il campo durante la partita con il Lecce per un duro colpo alla caviglia.

Sostituito con Boateng alla fine del primo tempo, l’ex Bayern non è riuscito a rientrare sul terreno di gioco per via del dolore procuratogli dal colpo subito. Un campanello d’allarme fortissimo per Vincenzo Montella, che aspetta adesso notizie positive dall’ospedale del capoluogo toscano, dove Ribery è stato immediatamente trasportato per svolgere i primi esami.

