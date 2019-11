Fiorentina, infortunio German Pezzella: il difensore sarÃ  operato per la frattura dello zigomo

Infortunio per German Pezzella durante Verona-Fiorentina: il difensore argentino ha riportato la frattura dello zigomo e verrà operato

Infortunio per German Pezzella durante la partita fra Verona e Fiorentina. La società toscana comunica che: “il calciatore German Pezzella è stato costretto ad abbandonare il campo per uno scontro di gioco in cui ha riportato una frattura zigomatico-orbito-mascellare destra, già sede di pregressa lesione nel maggio scorso. Il calciatore è già stato sottoposto ad accertamenti radiologici e nei prossimi giorni effettuerà nuovo trattamento chirurgico per ridurre la frattura“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE