Fiorentina, paura per Aleksa Terzic in Serbia: il calciatore sfugge ad un tentativo di rapimento

Momenti di grande paura per Aleksa Terzic che la notte scorsa è riuscito a sottrarsi ad un tentativo di rapimento ai suoi danni. Impegnato con l’under 21 della Serbia in quel di Belgrado, il calciatore si è visto speronare da una macchina nel quartere di Novi Beograd, intorno alle 3 di notte. Sceso dalla sua BMW, due malviventi hanno cercato di neutralizzarlo e nasconderlo nel bagagliaio della macchina, ma Terzic è riuscito a liberarsi e fuggire. I due aggressori hanno fatto lo stesso a bordo della BMW prima di essere rintracciati e arrestati poco dopo che il calciatore, attualmente in forza alla Fiorentina, ha esposto denuncia.

