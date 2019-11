Fiorello “massacra” Fognini: da Babbo Nadal al Salva racchetta Beghelli, l’esilarante show col tennista protagonista

Fabio Fognini alle prese con un Fiorello in grande spolvero durante il programma dello showman “Viva Raiplay”

Fabio Fognini è stato ospite nella serata di ieri del programma di Fiorello “Viva Raiplay”. Come al solito, lo showman siciliano, ha dato sfoggio di tutta la sua simpatia, duettando anche col tennista ligure che si è prestato al gioco con ironia. Fiorello ha dapprima punzecchiato il nostro Fabio con una pungente battuta sul suo carattere non certo cauto: “Qual è il punto di forza: il dritto, il rovescio o il dito medio?” La risposta di Fognini è stata altrettanto ironica: “le due dita“, ha dichiarato facendo il gesto delle corna.

“E’ vero che da bambino non credeva a Babbo Nadal? I suoi amici la chiamano Fogna, è sicuro che siano amici?“, imperversa Fiorello. Successivamente Fognini si è esibito in una prestazione canora ‘rivedibile’ sulle note di “Ricominciamo” di Adriano Pappalardo, prima di tornare al tennis. “Se le ricordo che non ha mai raggiunto una finale Slam si arrabbia?“, chiede Fiorello. “No di certo, anzi mi fa un favore, magari ci arrivassi. La multa più salata mai comminata a Wimbledon da 27.000 dollari? Andavo veloce“, ha scherzato Fabio. Sul finale invece Fiorello ha posto l’attenzione sulla brutta abitudine di Fognini di rompere le racchette: dal “Salva racchetta Beghelli”, alla “giornata contro la violenza sulla racchetta”, lo showman siciliano ha messo ko il buon Fogna…

