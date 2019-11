L’incubo della fidanzata di Demarai Gray: “ero nuda a letto, minacciata con un machete da 4 rapinatori”

La notte da incubo della fidanzata di Demarai Gray: rapinata in casa da 4 malviventi mentre si trovava nuda a letto con il figlio piccolo

Emma Hickman, fidanzata di Demarai Gray, centrocampista del Leicester, ha vissuto un vero e proprio incubo. La giovane ragazza è stata sorpresa nel sonno da 4 rapinatori, mentre si trovava nuda a letto insieme al suo bimbo di 6 mesi. Gli uomini non le hanno fatto del male, ma hanno sottratto 24.000 € e un rolex alla 22enne rimasta inerme e spaventata. Secondo gli investigatori, i rapinatori avrebbero trovato la casa del giocatore tramite Google visto che su uno dei telefoni di un ragazzo fermato (ma che si dichiara estraneo ai fatti) sono presenti dei dati riguardanti informazioni su Demarai Gray cercate su internet.

Emma Hickman, ascoltata in tribunale, ha spiegato la dinamica di quanto accaduto: “stavo dormendo quando qualcuno è entrato nella mia camera da letto. Non avevo idea di chi fosse finché non ho visto l’uomo con il coltello in mano. Non avevo vestiti addosso e sono rimasta sotto le lenzuola insieme al mio bambino di 6 settimane. Mi hanno detto di non muovermi e mi hanno chiesto dove fossero denaro e gioielli. Hanno preso il mio Rolex dicendo che tanto il mio compagno poteva comprarmene un altro. Ero pietrificata. Hanno detto che non mi avrebbero fatto del male, ma hanno minacciato mia madre, quando li ho avvertiti che stava arrivando. Hanno detto: ‘si farà male’“.

