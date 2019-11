Fernando Santos sconfessa Sarri, il ct del Portogallo svela: “Ronaldo non ha nessun problema, giocherà con la Lituania”

Il ct della selezione portoghese ha annunciato che Cristiano Ronaldo scenderà in campo nel match contro la Lituania

Sostituito per un fastidio al ginocchio durante Juventus-Milan, abile e arruolabile nel match con la Lituania. Maurizio Sarri e Fernando Santos sembrano avere idee contrastanti riguardo le condizioni di Cristiano Ronaldo, che guiderà il Portogallo domani nella sfida valida per le qualificazioni ad Euro 2020.

Queste le parole in conferenza del ct portoghese: “se l’ho convocato è perché è tutto a posto, sta bene, e giocherà. Tutti vogliono parlare di lui perché è il miglior giocatore del mondo, ma io non sono qui per parlare di Ronaldo ma di Portogallo-Lituania: non rispondo più a nessuna domanda su di lui“. Su Ronaldo si è invece soffermato il compagno Ruben Neves: “Cristiano sta bene, si è allenato come sempre ed è molto motivato per la partita di domani. Non ho idea di cosa stia parlando la gente: contro la Lituania possiamo aspettarci il Ronaldo di sempre“.

