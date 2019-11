Felipe Melo la combina grossa: pesante squalifica per atti osceni [VIDEO]

Felipe Melo squalificato per ‘atti osceni’: il gestaccio del brasiliano non è passato inosservato

Felipe Melo si è messo nuovamente nei guai: il calciatore brasiliano, noto per il suo carattere particolare e focoso è stato squalificato per ben cinque giornate per uno spiacevole episodio dopo la sfida tra il suo Palmeiras ed il Santos. Dopo la sconfitta per 0-2, dello scorso 10 ottobre, Felipe Melo è stato ripreso mentre, incamminandosi nel tunnel verso gli spogliatoi rispondeva ad i tifosi avversari col dito medio ed indicando le parti intime. Immagini che hanno fatto il giro del web fino ad arrivare al giudice sportivo, che ha deciso di punire Felipe Melo con 5 giornate di squalifica per “atti osceni”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE