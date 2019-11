Federer gli regala la sua nuova racchetta, l’emozione di Lewis Hamilton: “mio padre non mi batterà più a tennis” [FOTO]

Roger Federer ha regalato la sua nuova racchetta Wilson pro staff con tanto di lettera a Lewis Hamilton: il campione di F1 non vede l’ora di usarla nei match ‘casalinghi’ con il padre

Lewis Hamilton, campione in carica della F1, è conosciuto universalmente come un talento straordinario delle 4 ruote, al punto tale da essere considerato una vera e propria leggenda vivente di questo sport. Eppure, da buon inglese, il pilota di Stevenage nutre anche una passione per il tennis. Con sua grande sorpresa, Lewis Hamilton ha recentemente ricevuto un graditissimo regalo da Roger Federer, che gli ha inviato la sua nuova racchetta Wilson pro staff con tanto di lettera scritta a mano che recita: “caro Lewis, spero tu stia bene. Volevo solo essere certo che tu fossi il primo a ricevere la mia nuova racchetta. Ti auguro il meglio, Roger”.

Dopo aver postato tutto sui social, Hamilton ha ironizzato sul fatto che adesso, grazie alla racchetta del grande Federer, non potrà più perdere i match che gioca contro il padre: “grazie mille, Roger Federer, per tutto questo. Finalmente ho lo strumento necessario per assicurarmi che mio padre non mi batta sempre”.

