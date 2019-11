Formula 1, papà Anthony svela i segreti di Lewis Hamilton: “vi spiego come ha fatto a diventare così forte”

Il padre del sei volte campione del mondo ha raccontato i segreti del proprio figlio, soffermandosi sul difficile percorso compiuto per arrivare in Formula 1

La domenica di Austin ha regalato a Lewis Hamilton il sesto titolo mondiale in carriera, un numero pazzesco che lo porta a meno uno da Michael Schumacher.

Un trionfo annunciato, a cui ha partecipato l’intera famiglia del pilota della Mercedes, compreso papà Anthony che lo ha seguito fin dalle prime gare in kart. Intervistato ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il genitore del campione del mondo ha raccontato alcuni retroscena legati alla carriera del figlio: “sono più contento che sorpreso, perché ci ho sempre creduto. Tutti parlano, Lewis fa risultati. Ama competere, ama vincere, ama la sua squadra. Ha un gran cuore, e devi avere un gran cuore per essere un grande campione. Non puoi essere egoista. Ho sempre creduto nelle sue capacità. Ma la F.1 era solo un sogno. Non osavo sperare di arrivarci, figuriamoci di vincere sei Mondiali. Quando era ragazzino avevamo un piano, però nelle mie intenzioni si trattava di un modo di farlo crescere. Di farlo diventare un uomo rispettabile, perché arrivasse un giorno ad avere un buon lavoro.

Papà Hamilton ha poi proseguito: “abbiamo fatto le cose anno per anno, se vinci una corsa devi dire: ‘Okay vediamo se domenica prossima vinciamo ancora’. Lewis era, ed è rimasto, affamato. Gli altri ragazzini volevano fare anche altri giochi, lui no. Io gli dicevo: ‘Non sprecare il tuo talento e le tue energie in altre cose stupide’. E lui non aveva problemi a non farlo. Lewis è il campione che è perché ha i piedi per terra. Voi lo vedete in giro per il mondo, ma poi torna a casa. Ogni volta che rientra in Inghilterra viene a casa, ceniamo insieme, chiacchieriamo due, tre ore. E ridiamo moltissimo. Lewis è unico. Mi piace che sia apprezzato nel motorsport e credo sia perché fa tutto con onestà. Perché corre in modo corretto. E vince in modo corretto“.

