Formula 2, la Prema si affida ad una coppia targata ‘Ferrari’: scelto il nuovo compagno di Mick Schumacher

Il Team Prema cambia line-up in vista del 2020, scegliendo Robert Shwartzman come compagno di Mick Schumacher. Una coppia tutta… Ferrari quella del team di Grisignano di Zocco, considerando come entrambi i piloti facciano parte dell’Academy del Cavallino.

La Prema ha deciso dunque di promuovere il russo dopo la vittoria del campionato di Formula 3, che ha preso il posto dal 2019 della vecchia GP3. Schumi Jr e Shwartzman sono stati già compagni nel 2018 nel campionato europeo di F3, quando il tedesco riuscì a vincere il campionato beffando Ticktum. Felicissimo il russo per la nuova opportunità: “sono davvero contento di andare in F2, visto che è l’ultimo passo prima della F1 ed è ovviamente molto importante. D’altro canto, sono lieto di continuare il mio rapporto con Prema. Sarà il terzo anno consecutivo per me con il team, ci conosciamo bene e c’è un’ottima chimica. Il nostro obiettivo è vincere il campionato poiché quest’anno abbiamo dimostrato che, anche con una vettura nuova, molte incognite e rivali di alto livello, è possibile stare subito davanti. Sono sicuro che avremo quello che serve per rifare lo stesso nel 2020. Farò del mio meglio per imparare le gomme e l’auto il più rapidamente possibile, così saremo al top fin da subito. Voglio ringraziare la Ferrari, la Ferrari Driver Academy e la SMP Racing per avermi aiutato e supportato. Spero di premiare la loro continua fiducia con dei grandi risultati”.

