Formula 1, la Williams ha scelto il sostituto di Kubica per il 2020: contratti già firmati ad Austin

Il team di Grove affiderà il sedile lasciato libero da Robert Kubica a Nicholas Latifi, che ha già firmato il proprio contratto nel paddock di Austin

La Williams sta decidendo in queste settimane chi sarà il pilota che affiancherà nel 2020 George Russell, considerando che Robert Kubica ha scelto di non proseguire il proprio rapporto con il team di Grove.

Stando a quanto riferito dal quotidiano canadese ‘Le Journal de Montreal’, sarà Nicholas Latifi il prescelto per completare la line-up della prossima stagione, compiendo dunque il grande salto dalla Formula 2 alla Formula 1. Il canadese ha già firmato nel paddock di Austin il nuovo contratto, che lo legherà alla Williams per la stagione 2020. L’annuncio arriverà alla fine del Mondiale 2019, lasciando tranquillo Latifi di conquistare quei punti necessari che gli servono per conquistare la Super Licenza. Il canadese dovrà concludere il Mondiale di Formula 2 entro i primi cinque, ma non sarà un problema considerando che, a due gare dalla fine, naviga saldamente al secondo posto.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE