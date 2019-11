Formula 1, niente conferenza stampa ad Abu Dhabi per Vettel: il motivo è… emozionante!

Il pilota tedesco non prenderà parte alla conferenza stampa di oggi, la moglie Hanna infatti ha dato alla luce il terzogenito ritardando la partenza del marito per Abu Dhabi

Sebastian Vettel non parteciperà all’ultima conferenza stampa della stagione ad Abu Dhabi, il tedesco infatti ha ritardato ad oggi la partenza per gli Emirati per la nascita del terzo figlio, dato alla luce la scorsa notte dalla moglie Hanna.

Un lieto evento che ha tenuto il quattro volte campione del mondo in Germania per qualche ora in più, così da stare vicino alla compagna e ammirare il suo primo maschietto, che farà compagnia alle sorelline Emilie e Matilda. Seb dunque non si siederà oggi in conferenza accanto a Leclerc e Verstappen, ma arriverà al circuito in serata pronto per prender parte domani alla prima sessione di prove libere.

