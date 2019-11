Formula 1, non c’è pace per la Ferrari: Vettel e Leclerc convocati dai Commissari di Gara in Brasile

Oltre al danno derivante dallo scontro tra Vettel e Leclerc, la Ferrari rischia anche la beffa: i due piloti convocati dai Commissari in Brasile

La pessima giornata della Ferrari non si è ancora conclusa, Sebastian Vettel e Charles Leclerc infatti sono stati convocati dai Commissari di Gara in Brasile per l’incidente fratricida che ha costretto entrambi al ritiro a cinque giri dalla bandiera a scacchi.

Il tedesco e il monegasco dovranno spiegare alla Direzione Gara quanto accaduto in pista, con il quattro volte campione del mondo chiamato a far chiarezza sul suo spostamento di traiettoria. Va sottolineato come Vettel abbia già collezionato sette punti di penalità sulla licenza e, in caso di ulteriori sanzioni, rischierebbe di avvicinarsi ai dodici che comportano l’esclusione da un Gran Premio.

